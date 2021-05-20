疫情嚴峻，台中市20日累計本土確診個案9例，台中市疫情指揮中心記者會指出，日前案1591大里區的68歲男子（豆漿伯），經2次採檢結果，由陽轉陰性，當初警方介入疫調時，因沒誠實交代疫調足跡，台中市衛生局原最高裁罰30萬元，檢驗結果未染疫，仍開罰6萬元，呼籲民眾面對疫調要屬實。

台中市衛生局長曾梓展指出，大里區案1591及案1886都經2次採檢呈陰性，首次試劑種類雖是核酸篩檢，也為衛福部核准的檢驗方式，但沒有CT值，只能判定陰或陽，加上個案找不到感染源，因此直接送昆陽實驗室仔細判定，結果判定為陰性。

新聞局呼籲，透過案1591這樣的案例，一旦有確診者，面對疫調一定要誠實，地方政府才能出動環保局、經發局、衛生局等各單位，針對疫區對症下藥，雖案1591「陽轉陰」未染疫，但疫調不實，預計裁罰6萬元。

台中市衛生局說，大里區案1591（68歲豆漿伯）、案1886（45歲保健食品男），2次採檢結果出爐呈陰性，因2案被匡列的人採檢報告均呈陰性，店家也可望解除。

(中時 )