台灣疫情升高，真假訊息滿天飛，我國安部門掌握，這背後與大陸啟動新一波對台認知作戰有高度關聯。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這些說法再次驗證民進黨這種子虛鳥有、蓄意捏造、轉移焦點、嫁禍於人的慣用伎倆。

媒體報導，我國安官員指出，近日的認知作戰則在疫苗議題上帶風向，包括批評政府無法取得國外疫苗，並推銷大陸疫苗等，背後都有大陸干擾的情形，北京此刻操弄兩手伎倆，是為了加深台灣內部矛盾。

大陸國台辦今天以朱鳳蓮名義發出書面答問，問題為「目前台灣疫情嚴峻，民進黨當局相關人士卻宣稱，大陸再度啟動對台認知作戰，透過散播不實信息，打擊民進黨當局威信，延遲疫情和緩速度，將予以查辦。對此有何評論？」

朱鳳蓮回應，這些說法再次驗證民進黨當局這種子虛鳥有、蓄意捏造、轉移焦點、嫁禍於人的慣用伎倆。

她說，防疫為重，生命至上，兩岸同胞是血脈相連的一家人，陸方對廣大台灣同胞面臨的嚴峻疫情感同身受，願意盡最大努力幫助盡快渡過難關。

她表示，廣大台灣同胞期待的是科學有效的疫情防控措施和相關保障，民進黨應該多把心思放在如何用科學、專業的態度防控疫情上，停止玩弄政治把戲，採取切實有效措施盡快控制疫情，切實保障廣大台胞的生命健康、利益福祉。

(旺報 )