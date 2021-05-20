學申請入學，中興高中成績亮眼。（中興高中提供／廖志晃南投傳真）

大學個人申請入學放榜，國立中興高中324人提出申請，209人上榜，錄取率65％。其中，學測56級分的數理資優班石濬瑋，錄取交通大學資訊工程學系，與同班同學陳宥翔繼續一起在交大學習，陳柏睿上台灣師大、范璨宸錄取成功大學。

中興高中今年大學個人申請共錄取209人，國立大學57人。住在竹山的吳燕柔，以第一志願錄取中興高中數理資優班，因為富有愛心，曾主動到台中與竹山玫瑰啟能訓練中心等地擔任志工，她同時正取台北市立大學、國立彰化師範大學與國立台南大學，最後選擇就讀國立彰化師範大學特殊教育系，未來想要擔任特教老師。

石祐安錄取國立高雄師範大學軟體工程與管理學系APCS組，石祐安與APCS結緣於數理資優班的特色課程，中興高中邀請大學資工系教授，利用周六與寒假時間到校指導APCS，讓石祐安進入程式設計的世界，並於APCS檢定中獲得好成績，而且在個人申請的第二階段，教授口試的問題，都是環繞在參與APCS課程與科學營的心得。

柯育豐同時正取國立高雄大學、國立台南大學與國立彰化師範大學，與同班同學王文杰，都錄取國立彰化師範大學的電機、電子工程學系，可望再續前緣當同學。張瑋哲與簡郁芸，錄取國立暨南國際大學。

中興高中校長陳江海表示，學校規畫特色課程與多元選修，學生建立學科基本能力之餘，也能夠參與有興趣的課外活動，學校與老師更鼓勵將這些資料做成學習歷程成果與新課綱接軌，中興高中很早之前就開始了。

(中時 )