高雄陳姓男子喜歡隔壁年輕貌美的女租客陳姓女子，竟利用雅房共用衛浴的漏洞、偷拍陳女洗澡，警方到場時陳男一度強調檔案已刪除，但沒想到影片已經備份至雲端硬碟，高雄地院認為此舉讓受害人身心受創、隱私可能被公開，最後判拘60天、賠償20萬元，可上訴。

判決指出，39歲的陳男在苓雅區租屋，暗戀隔壁房外貌姣好的陳女。2020年3月，陳男竟利用雅房分租、衛浴共用的特性，趁陳女洗澡時從浴室上方的窗戶間隙用手機偷拍。陳女聽到異音，抬頭驚見被手機偷拍，嚇得她奪門而出、報警求援。

警方到場處理時懷疑陳男涉有重嫌，陳男坦承自己偷拍陳女洗澡並交出手機，強調已經把影片刪掉，但員警檢視手機後發現影片雖被刪除，但已自動備份到Google雲端硬碟，且陳男已有一次偷拍成功的紀錄，立刻將手機扣留並將陳男送辦。刑事部分高雄簡易庭依妨害秘密罪判他拘役60天，可易科罰金6萬元。

民事部分，陳男則強調，案發隔天房東就把他趕出去，老闆知道後也把他開除，易科罰金繳完的他再也沒有收入，深感懊悔。陳女認為陳男的惡行侵害她的隱私權，導致身心受創，還造成失眠、憂鬱等痛苦後遺症，要求精神撫慰金30萬元。

法官認為，陳男的手機自動將偷拍畫面備份至雲端相簿，讓陳女的隱私處於可能公開的風險且身心受創，就算歷經多次搬家仍揮之不去心中的陰影，審酌陳男無業及財產狀況，最後判賠20萬元，可上訴。

(中時 )