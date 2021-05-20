逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日震盪拉回，終場下跌90.3點，跌幅0.56％，收在16,042.36點；櫃買指數同步震盪下殺1.88點，跌幅0.99％，收在187.2點；三大法人進出方面，外資續賣171.09億元，投信轉賣11.15億元，自營商轉賣37.46億元，惟外資法人於台指期轉買1,116口多單，累計淨空單部位為18,983口，心態轉趨謹慎保守。

雖然國內本土疫情持續延燒，台股也受到本土疫情升溫衝擊，加權指數瞬間重挫。不過，台股18日多頭反撲，出現止跌關鍵長紅K棒，代表說17日的恐慌殺盤低點15,159點，可望成為本波修正之低點。

此外，台灣經濟主要是以「出口」為導向，以去年國內生產毛額（GDP）為例，出口佔GDP比重逾七成，主要出口至歐美及大陸等地。由於目前歐美各國疫苗廣泛施打、新增確診病例大幅降低，預期後續消費需求可望大舉提升，對台灣國內經濟也將大大加分。因此，這波本土疫情，將影響的是內需產業及心理層面，對整體經濟影響則較小。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，運價上漲、旺季來臨，在買盤回籠且內外資法人大戶心態偏多下，股價大漲，而21日將是關鍵，若能克服站穩10日線反壓，預期後市將有續漲機會。

展望後市，疫情對股市短線確實將帶來一波衝擊，惟後續股市仍可望逐漸擺脫疫情干擾，並再度上漲，回歸至基本面的範疇。

(工商 )