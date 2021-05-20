逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股20日為總統就職紀念日，惟受到台灣疫情增溫，再加上缺水、缺電，預期竹科恐將出現限水情況下，科技股見到調節賣壓，尾盤雖有台積電（2330）挺身而出狂拉，終場大盤仍下跌90.3點，收在16,042.36點，520行情落空。

就技術面觀察，大盤18日多方表態後，未能一鼓作氣，連兩個交易日於橫盤附近震盪，氣勢有些偏弱。不過，台股目前仍守在5日均線上，5日均線扣抵值扣在相對低檔，故台股未來一兩個交易日，將視多方良好的攻擊點。此外，台積電最後一盤急拉，也意味台股多方仍有企圖心，短線可偏多看待，反彈至月均線之看法不變。

個股方面，本周納入投資組合的環球晶，全球四大矽晶圓廠同步看旺，12吋矽晶圓將供不應求，且明年可能出現缺貨，股價短底成型，買盤逐漸增溫。

選股方面，台股盤面目前欠缺主流，電子股自18日態上攻後，連兩日表現弱勢。傳產部分，鋼鐵族群20日也見到重挫，僅有航運族群表現相對強勢；反觀前兩日股價疲軟的防疫概念股，股價20日又再度回神，台耀、保瑞股價20日均亮燈漲停，大江、泰博等檢測試劑股也多有表現。

展望後市，台股目前強勢族群輪動過於快速，操作難度頗高，建議投資人依照KD指標訊號操作，較不易出現抓龜走鱉、患得患失的情形。

(工商 )