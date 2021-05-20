科技產業因普遍高薪、福利優渥等特點，讓不少求職者趨之若鶩，除了本科系出身的學子之外，近年也不乏許多非本科系者跨領域就業。有位文組畢業的網友，就是其中之一，現職為IT資訊人員的他，將轉換跑道的心路歷程，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供同樣擁有轉職念頭的求職者參考。

對於非本科生而言，想擠進IT產業這道窄門，就得花上不少功夫，即便成功轉職，挑戰仍是接踵而來。網友表示，身為1名沒有受過紮實訓練的非本科生，在初入這行時，面臨了許多困境，像是經常覺得自己很廢，對於轉行決定存疑、有許多不懂的名詞知識、遇上緊急事件較耗心神、可能被人問倒或酸言酸語等。不過，他並沒有被這些困難打倒，而是想方設法解決。

1.覺得自己很廢、對轉行決定存疑→心態要適時調整

首先是心態上的調整，他告訴自己凡是轉換跑道，都會遇到類似的困難，只要回想初衷、持續努力，就能將這條路愈走愈穩。

2.面對不懂的名詞知識、有掉坑感→查資料與紀錄是基本功

再來，他養成了查資料與紀錄的習慣，每當遇到問題時，先查資料、與同事合作，再將解決過程紀錄下來，不僅是個累積經驗的好方法，更可當成後續交接或職務代理人查閱的文件。

3.遇上緊急事件沒經驗、耗心神→與人交好懂禮貌多請教

此外，職場上的「神隊友」也非常重要。他建議，盡量與前輩、同事維持友好關係，並趁他們不忙碌時，請教已先做過功課但仍有疑問的部分，畢竟有些學識、技術得從工作經驗中累積。

4.兩三下就被人問倒、收獲酸言酸語→建立SOP併持續進修

另外，在平時工作中也應經常思考，如何更有效率地完成任務，並建立相關的SOP。在下班之後，他也持續進修，學習相關的技能。如此堅持了約3個月至半年下來，才看見自己的進步與改變。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，身處高度競爭的科技產業，除了本身學識技術的精進之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由前人經驗分享，快速掌握職場技能，並汲取相關工作經驗，贏在就業起跑點。

(中時新聞網)