苗栗縣衛生局20日下午在後龍鎮建興路國道3號高架橋下方空地設置快篩站，首日共有78人受檢，1人陽性。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局20日下午在後龍鎮建興路國道3號高架橋下方空地設置快篩站，首日共有78人受檢，1人陽性。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局20日下午在後龍鎮建興路國道3號高架橋下方空地設置快篩站，快篩結果15分鐘就可出爐。（謝明俊攝）

快篩陰性為1條線，陽性則為2條。（謝明俊攝）

為應苗栗後龍出現首個新冠確診者案2011，苗栗衛生局從20日下午起連2天，在後龍鎮設置臨時快篩站，首日共快篩78人，其中1人陽性，當場由救護車送部立苗栗醫院以CPR採檢。而案2011接觸者共匡列62名住在苗栗的接觸者，經PCR一採都是陰。先前萬華茶藝館群聚案中基隆確診婦人，曾赴通霄白沙屯拱天宮參拜，衛生局匡列35位民眾居家隔離，至18日二採全都是陰。

這波疫情中苗栗首個確診案例2011，疫調足跡共匡列了5個場所、居住在苗栗的接觸者共62人，接觸場所都已完成消毒，接觸者中，安排在防疫旅館隔離者有28人，採1人1居家隔離者有8人，其餘都列為居家自主管理，經對62人PCR採檢，1採全都是陰性。

為了防範有漏網之魚，苗栗縣衛生局另在後龍鎮建興路國道3號高架橋下方空地，設置臨時快篩站，快篩站特別挑選周邊無居戶的地點設置，並鼓勵與案2011足跡有重疊，甚或是疫調未發掘出來的接觸者，主動向衛生局報名接受快篩。快篩站從20日下午開始運作，預計以2天時間完成案2011的相關快篩作業。

據衛生局保健科長陳淑珠表示，這次快篩報名作業採網路及電話報名，首日衛生局共接獲300人報名，經過濾刪除非接觸或足跡重疊者，剩60人符合快篩資格，至20日上午，臨時有2人退單，最後共有44人到場接受快篩，現場另有34人臨時排隊受檢，首日快篩共78人。衛生局共動員保健科、檢驗科以及三義鄉衛生所主任楊昌吉、竹南衛生所主任黃秉珩以及南庄衛生所主任朱慶祥等3名醫師負責採樣。

陳淑珠指出，有許多住在外縣市的民眾擔心自己染疫，主動要求前來苗栗受檢，或是有苗栗縣民並未涉足案2011疫調足跡處，也報名要求受檢，這些民眾經過篩選後都予剔除，以節省快篩資源。

衛生局採用的快篩試劑是由鼻腔採樣，15分鐘就可知道結果，如果是陰性，會呈現1條紅線，如果是陽性則會出現2條線，民眾採檢完，會請民眾暫留現場等候結果，如果是陰性就可直接離去，萬一出現陽性，則由現場衛生局人員通知救護車送往專治醫院接受PCR檢測確認。

首日快篩結果，出現1人陽性，當場由衛生局人員通知救護車趕來現場，將陽性者送往部立苗栗醫院接受PCR採檢，並留院收治。

(中時 )