隨著新冠肺炎個案持續增加，全台防疫都進入三級警戒，民眾也都齊心抗疫，沒事都待在家、減少不必要的外出，女星謝忻至今已待在家第6天，她稍早也在網上分享近況，謝忻並開心透露自己不但瘦了、皮膚也變好了。

謝忻樂於經營社群媒體，謝忻今（20日）下午則在限時動態透露，她已待在家「耍廢」第6天，謝忻說：「不是睡覺就是躺著，不是躺著就是睡覺」，同時，謝忻發文分享近況：「睡睡睡睡睡睡睡，而且我體重還降了，變瘦了，皮膚也變好了」，讓謝忻直呼：「在家防疫好處多多，大家一起同心協力」。

謝忻開心透露自己不但瘦了、皮膚也變好了。（圖／取材自謝忻臉書）

謝忻積極經營社群媒體，她也樂於分享近況，不過仍有毒舌網友留言，重提謝忻與阿翔過去的不倫戀，日前就有網友留言問「看見阿祥（翔）再親」，不少人紛紛為謝忻抱不平，不過，謝忻也展現高EQ回應：「加油！是該走出來的時候了！」而粉絲都對謝忻的正面回應給予一片好評，大讚她神回應。

其實，謝忻因前年這場不倫戀，讓她的演藝事業一度跌到谷底，謝忻重挫形象，離開主持10多年的《綜藝大集合》，不過謝忻整理好思緒後，積極重新出發，轉戰直播、接業配，努力走出事業低潮，而有音樂底子的謝忻則重返校園、擔任音樂老師，同時，謝忻也正面迎戰、大方談不倫戀，才讓謝忻的人氣逐漸回升。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)