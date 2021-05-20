為因應疫情變化，擴大採檢量能，桃園市除了現有11家責任醫院篩檢站外，桃園市衛生局近2天內規畫新增北、中、南4處社區型採檢站，分別位於桃園區、中壢區、龍潭區及楊梅區，桃園市長鄭文燦20日至中壢採檢站視察，表示站內提供電信、網路、空調等設備，且設有廁所及更衣室，民眾可安心採檢。

鄭文燦表示，目前桃園市共有14個採檢站已設立完畢，包括醫院11個加上社區3個，今天視察中壢採檢站過程順利，且站內設有網路、冷氣、廁所及更衣室，可供民眾更加方便採檢，也請民眾勿帶有「篩篩看」的心態，把醫療量能、採檢量能留給需要的人使用，若有接觸史、旅遊史或相關症狀的民眾，可播打專線請專人協助安排採檢站，藉此避免混亂及群聚。

鄭文燦也說，目前全台採取三級警戒，桃園市轄內的營業場所已強制關閉，相關活動也都停止辦理，就連室內外的籃球場也都將籃框卸下來，讓青少年不得夜間群聚，呼籲民眾避免外出、避免群聚，阻斷傳播鏈才是最好的防疫方法，而各公園也都紛紛貼出了「強制戴口罩」的公告，如未執行將可依法開罰。

鄭文燦提到，桃園市目前的醫療體系相當完備，負壓隔離病房及專責病房整備近300床，可因應目前疫情發展，也能支援雙北等縣市，防疫旅館也會再增加4間，集中檢疫所正規畫增加中，桃園市的檢疫能量、醫療能量務必會提升。

(中時 )