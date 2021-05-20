國內新冠肺炎疫情升溫，今天新增295例病例，其中286例本土，也讓施打疫苗的需求增加，接下來還有部分奧運、帕運選手需要出國爭取資格。體育署長張少熙強調選手的需求列為第一優先，會全力向中央疫情指揮中心協調施打新冠疫苗。

體育署競技運動組組長藍坤田表示，在選手防疫規畫、疫苗接種等，因為目前以醫護人員優先施打，第一批抵達的疫苗需要時間驗證，體育署會盡力申請，希望盡快接下來要出國比賽的中華男籃、中華男足可以接種。

中華男足將於29日啟程赴科威特角逐世界盃資格賽，中華男籃則要在6月14日前往菲律賓，參加亞洲盃資格賽。據了解，中華足協此前就提出施打疫苗的需求，5月10日繳交人員名單，結果疫情升溫影響了疫苗接種的優先順序，才讓男足國腳們目前打不到。

由於疫苗施打後需要兩周時間才能發揮最大防護力，對出征時程較緊迫的男足而言，似已遠水救不了近火，但藍坤田表示中華隊6月3日才首戰尼泊爾，若盡快施打應能產生一定防護力。

至於已經施打過第一劑疫苗的國手，會否因為疫情升溫、疫苗吃緊而打不到第二劑，藍坤田則說目前沒有問題，第二劑應該能照時程施打。

至於其他項目例如東京帕運，要去參加資格賽的代表隊，體育署會請各單項協會提出疫情期間參與國際賽的評估計畫，以及提出選手返國居家隔離期間訓練計畫，出發前也需了解主辦單位關於住宿、賽程、交通、報名等規定，做好臨時應變措施準備，例如無法入境時看是否有其他賽會可以取代參加，或是外卡資格，或是申請外館支援緊急措施，都需有所準備。

(中時 )