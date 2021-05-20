警方針對未戴口罩者依法開罰3千至1萬5千元。（姜霏翻攝）

隨著疫情持續延燒，全國各地均已進入第三級警戒，民眾外出皆要強制戴口罩，桃園市政府警察局大園分局今(20)日前往轄內大園市場、竹圍漁港等人潮易聚集場所進行稽查，宣導相關防疫措施，惟仍有少部分民眾未配戴口罩，警方也依法取締告發，函請市府衛生局裁罰。

大園警方表示，近期疫情升溫，全國進入第三級警戒，外出從事任何活動，均應全程佩戴口罩，未依規定佩戴口罩者，將依照「傳染病防治法」處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰；另違規聚會、參加宗教活動、特定場所未依規定關閉者，也將依法開罰6萬至30萬元。

觀音分駐所員警於下午巡邏時，在中正路上發現一名徐姓男子騎乘自行車未戴口罩，另埔心派出所同樣於下午巡邏時，發現一名劉姓男子騎乘機車未戴口罩，警方均立即依法取締，填寫稽查紀錄表後函請衛生局裁罰。

大園警方呼籲，民眾應確實遵守政府的相關法令，將戴好口罩再出門並避免群聚，以減少病毒傳播風險，警方將配合衛政單位加強稽查，對於未戴口罩民眾嚴正執法，未來亦將配合政策滾動式修正，針對轄內人潮易群聚場所編排稽查勤務，展現政府落實防疫的決心，確保民眾身心健康。

(中時 )