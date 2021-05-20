新冠肺炎本土確診連環爆，除了上下班通勤時要特別注意防疫距離，戴好口罩減少交談，並隨時勤洗手注意消毒，回到家後，又該如何維持家中清潔，避免將細菌病毒帶回家中呢？

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸在臉書上分享，上班族回家進門後，應先以酒精洗手，接下來脫除衣物先置於緩衝區除污。（緩衝區，即下圖附圖標示之「污染區」者，實則緩衝區乃相對污染區之概念）緩衝區之「除裝除污」是所有eTCB動線管制（包括醫院、防疫旅館、機構等）最重要的管制節點。

除污可以用次氯酸水、微酸性電解水等替代品，替代現在相對珍貴的酒精，或者對衣物不具耐受性的漂白水。最後，別忘了；「時間」可以治癒一切， 包括除污。註：所謂「時間」意指不易清消之物件，靜置3天以上也可算除污。

顏慕庸醫師這則實用的防疫分享文一出，引發許多網友討論「防疫不該有地理差」，想防守好家裡，就應維持家中的「清潔區」絕對領域。

上班族回家前在任何的場域活動，都應該特別注意暴露在外的衣物，例如搭乘計程車時，手碰觸到車門把手、衣物碰觸到座椅，搭乘大眾運輸時，過程中需要感應票卡、握拉環、扶柱子，靠在車廂邊，衣服都可能會沾染到病毒，這些沒有經過消毒清潔的衣物都是高風險區，回家之後一定要把立刻把衣服、雜物、包包集中以酒精消毒，以避免家中也成疫情的高危區。

守護家中「絕對領域」SOP：

先由門口至睡眠區域劃分為：污染區、乾淨區、絕對乾淨區。

回家把門關上後：

1.先將口袋東西取出、衣物換下放置污染區內。

2.再將雙手消毒，始可進入乾淨區穿衣服。

3.謹記若再踏入污染區，一定要注意接觸面的問題。

回家之後，應先將外出衣物及雜物放在固定區域，將家中劃分污染區、乾淨區、絕對乾淨區，在疫情期間可「趨吉避凶，常保安康」。（圖/振興醫院感染科主治醫師顏慕庸FB：Yen Muh-Yong提供）

顏慕庸醫師也在臉書補充說明：防疫3招

【第一招】減少群聚、戴口罩、勤洗手。

防疫不該有地理差，如果以為只要避開疫調足跡就能安全，這種想法反而可能讓人掉以輕心，忽略基本的防疫動作，恐怕因此形成防疫破口。

所以最重要的是持續維持良好的防疫習慣，包括戴口罩、勤洗手，最好再以酒精消毒。只要人人都能作好防護，疫情就不容易擴散。

【第二招】「三明治洗手法」：觸摸物品的前後，皆以酒精洗手，阻斷病毒傳播！

例如搭乘電梯前，先使用乾洗手，出電梯後，再使用一次乾洗手，透過防疫SOP，來阻斷病毒的傳播鏈。「三明治洗手法」是最終端的自我保護，讓自己不管身在何處，都能為自身設起一道防線。

【第三招】維持家中「清潔區」：外出衣物集中放置，並儘速消毒，維持家中清潔。

另外，顏慕庸醫師指出，指揮中心公布的「疫調足跡」，目的是為了讓民眾自我評估是否曾經暴露於風險之中，如果曾經跟確診個案在同一時間出入同一場所，有身體不適情形，應在就醫時清楚告知醫生相關接觸史。

「1HR人資管理系統」讓上班族在家遠端打卡、定位超便利，企業也可將人臉辨識及指紋辨識一次整合。（圖/取自pexels）

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(中時新聞網)