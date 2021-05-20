聖保祿醫院啟用經疾病管制署認可新設置分子檢驗室，可檢驗新冠肺炎病毒(PCR檢驗)，位於1樓獨立分區空間與院內現行醫療作業分開，可避免汙染，並增設COVID-19採檢專診，最快可當日採檢後4小時拿到檢驗證明。

位於1樓外籍人士健康檢查區旁的嶄新分子檢驗室，具室內氣壓較室外小的負氣壓硬體環境，防止呼吸性疾病經空氣傳播，有別於其他醫院，本院分子檢驗室的動線及設置位置，和現行臨床檢驗科分開，有獨立空間，包括不同出入門及分區區隔空間，避免汙染，獲得疾病管制署認可檢驗新冠肺炎病毒的檢驗實驗室，並由張文福神父舉行過天主教祝福禮。

聖保祿醫院臨床檢驗科李元民主任表示，PCR檢驗(聚合酶連鎖反應)是目前檢測新冠肺炎最常見且準確度較高的檢測方式，之前礙於院內侷限空間場地，每週約150份咽喉檢體須送到長庚醫院檢驗，新設置分子檢驗室可增強本院檢驗的時效，為新冠肺炎防治及民眾健康把關更增添效能。

民眾可採網路掛號預約方式，最晚於採檢日前1個工作日完成，如非預約採檢，可直接至戶外急診掛號並完成報到。收費符合桃園市衛生局收費標準：1.特急件：當日採檢後4小時領取檢驗報告，每人次費用8,000元(只接受預約採檢)；2.急件：採檢後1天每人次費用7,000元；3.一般件：採檢後2天每人次費用5,000元；4.非預約採檢：採檢後2天每人次費用6,000元，採檢後1天每人次費用7,000元。諮詢電話03-3613141分機3366或6136(週一至週五上午9：00至下午4：00)。

(中時 )