台灣有70萬名外來移工，而國內疫情發燒，公益團體One-Forty，為有效解決東南亞移工面對疫情的「語言障礙」與「資訊不對稱」，推出One-Forty CARE社會行動，透過專屬設計的防疫社群機器人，每日即時推播印菲越泰四語疫情資訊、蒐集回覆移工疫情下各式問題需求，以讓移工和台灣人一起防疫。

面對台灣近日確診數不斷飆升，One-Forty針對不同行業移工進行線上訪問，希望更了解面對疫情的真實需求、以提供有效解決方案。家庭看護工Umy表示：「我遇到最大的困難是看不懂中文新聞。」身旁少有台灣人的廠工Jaya則說：「我通常只能使用 Google Translate來翻譯台灣新聞。」語言障礙與資訊不對稱，是移工遇到最關鍵的問題。

疫情當前，為了有效解決移工遇到的問題，One-Forty 發起一場社會行動 One-Forty CARE，設計了一款專屬東南亞移工的防疫社群機器人，期許再次透過「防疫教育」，幫助移工能跟台灣民眾站在一起努力防疫。

One-Forty CARE 透過防疫社群機器人推出三大行動，包括一：移工即時獲得印、越、菲、泰四語版本的疫情重要資訊。移工加入防疫社群機器人後點選所需語言，One-Forty 將每日推播印尼文、越南文、菲律賓文、泰文等疾病管制署最新疫情資訊；此外，One-Forty 也將持續推出東南亞語衛教大補帖，包含台灣社交距離APP 教學指引、生活防疫守則以及悠遊卡記名申請方式等。

二、蒐集移工各式問題 轉介相關單位尋求適當的協助。為了了解移工在疫情下的真實困難處境，防疫社群機器人中也建立提問與回饋系統，將移工共有問題進行整理分類，定期諮詢相關政府部門與專業民間單位，翻譯成各式語言提供回覆，讓移工可以從正確的管道獲得適當的協助。

三、串連東南亞移工社群下載「台灣社交距離APP 」回應政府推廣下載「台灣社交距離APP」，One-Forty 也使用東南亞語言製作「台灣社交距離APP 」圖文下載教學，並邀請一系列東南亞移工 KOL 進行大量社群傳散，讓每一位移工都能快速安裝「台灣社交距離APP 」了解使用方式，串連70萬移工成為全台防疫的力量。

(中時 )