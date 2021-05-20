今4架共機侵擾我西南空域 空軍廣播驅離 17:412021/05/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲轟-7機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，2架殲轟-7機，進我我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 今1架共機侵擾我西南空域 防空飛彈追蹤監控 517停電 比照513事故研擬補償 (中時 ) #空軍 #架運 #共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 高雄首座市民運動中心一起來動滋動 13:002021/05/18 生活 15架殲-20戰機飛行演練 中共建黨百年將有空中表演 11:012021/05/18 兩岸 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 10:012021/05/18 財經 大砍一半以上F35採購 美空軍聽到了 13:292021/05/17 軍事 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 興達一號機再傳故障 台電：不影響供電 14:042021/05/17 生活 《半導體》5G不單只攻智慧機 聯發科PC找來3位神隊友 11:432021/05/18 財經 政治熱門新聞 「阿公店之亂」害他與天下為敵？沈富雄：全國專家看法我都不同意 - 政治 3＋11釀破口外媒認證了 范雲臉書遭1.7萬網友灌爆：就是妳 - 政治 周玉蔻節目遭停暴怒 宅神立馬回應：搞得我好想去代班 - 政治 【火大520】蔡政府不滿意度飆破8成 王淺秋：台灣五缺民意沸騰 - 政治 沒想到44歲竟看到「兩有三缺」 顏寬恒怒了：都不是台中人的錯 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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