殲轟-7機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，2架殲轟-7機，進我我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

(中時 )