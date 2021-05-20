殲轟-7機。空軍提供。
殲轟-7機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，2架殲轟-7機，進我我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

今1架共機侵擾我西南空域 防空飛彈追蹤監控
517停電 比照513事故研擬補償

(中時 )

#空軍 #架運 #共機 #侵擾 #西南空域