（圖/軍聞社陳軍均）

台灣新冠肺炎疫情大爆發，各地方消毒均有賴國軍化學兵出動值勤，國防部發言人臉書貼出一張化學兵把防護面罩拿下後臉上汗水淋漓以及口罩的勒痕，引4萬多網友按讚感激，也希望大家都要好好保護自己，要注意自身安全！。

國防部發言人臉書表示，「臉頰上的印痕，是我們驕傲的印記！」頂著烈日，背著重裝，穿梭在大街、小巷、醫院、車站，只為清消每一個風險足跡，在霧氣中持續前行，他們是化學兵，是中華民國國軍，是防疫第一線的英雄！

身穿悶熱的防護衣，逐一對各公共場域噴灑消毒液，雖然很辛苦，但是沒有人有任何怨言，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出，是值得驕傲的事，也盼官兵在執行任務的同時，注意個人安全，在安全第一的前提下，順利完成防疫工作！

此段發言引4萬多網友按讚，並且感謝國軍化學兵，在前線守住國人的健康，大熱天穿著防護衣物，一定很痛苦，很難受！也希望大家都要好好保護自己，要注意自身安全！

(中時新聞網)