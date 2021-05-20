防疫三級從雙北擴及到全台，對餐飲業造成衝擊，連鎖餐飲集團陸續轉型，其中，樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」在防疫升三級之前就提前布局，鼓勵外帶，減少人際接觸，首度推出套餐買1送1，即日起直到恢復第二級警戒前，消費者只要手機下載「樂多多APP」，成為肉多多火鍋會員，外帶自取300元以上套餐，第2套由肉多多火鍋免費招待，全台位於1樓的門店，還提供外帶免下車的服務，除了方便消費者可以輕鬆在家享用火鍋大餐，同時也保障同仁工作的權益。

目前除了門店維持營運，後勤的行政人員在企業內部也展開分流，所有會議皆以線上方式進行，將同仁的人際接觸降到最低，同時還能對第1線的臨時狀況給予回應。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業分流，透過線上會議方式，掌握工作進度，對企業主管來說是一種全新的方式，為了養成員工自主作業的習慣，企業可以透過不同的遠端工具來確認工作進度。

因應疫情，1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電 1111 人力銀行洽詢。

(中時新聞網)