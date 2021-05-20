中央銀行公布第一季國際收支，經常帳順差259.6億美元、創史上同期新高紀錄，主要因商品貿易順差187.5億美元、年增63.3億美元，尤其服務收支順差達28.3億美元、創歷年單季新高，至於金融帳淨流出159.3億美元、已連續43季，續創史上最長紀錄。

央行官員表示，第一季經常帳順差較去年同季增加90.3億美元，其中商品貿易順差187.5億美元、年增63.3億美元，主要受惠於新興科技應用需求延續及傳產貨品景氣回暖。服務收支更由去年同期的逆差6.0億美元，轉為順差28.3億美元的單季新高，主要因貨運收支順差增加及旅行收支逆差縮小。

另初次所得順差49.9億美元、年季9.6億美元，主要因銀行國外利息所得減少。二次所得逆差6.1億美元、年減2.4億美元，主要為工作者匯款及贍家匯出款減少。

金融帳淨流出較上季大幅增加逾145.8億美元，也較去年同期增加27.1億美元，累計43季以來淨流出金額達5,436.3億美元，換算約當新台幣15.51兆元或逾7年的全國稅收總和。

央行官員指出，因第一季直接投資淨資產增加11.0億美元，其中居民對外直接投資淨增加34.8億美元，外資直接投資淨增加23.8億美元。尤其證券投資淨資產增加357.4億美元，居民對外證券投資淨增加232.6億美元，主要是銀行部門及保險公司投資國外債券增加，及非居民證券投資淨減少124.9億美元，主要為外資減持台股。

另衍生金融商品淨資產減少2.2億美元，主要是其他金融機構收到衍生金融商品處分利益，資產減少。至於其他投資淨資產減少206.9億美元，也創史上單季最高，主要因銀行部門自國外聯行及同業引入資金。

(工商 )