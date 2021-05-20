金管會20日指出，台中商業銀行考量越南與台灣經貿關係緊密，規畫設立胡志明市代表人辦事處，可就近掌握台商金融需求及瞭解當地金融發展趨勢，建立海外台商、跨國企業及國際金融機構合作關係，開發跨境業務管道。

金管會表示，台中商業銀行現已設有馬來西亞納閩分行。另本國銀行計有14家銀行分別於胡志明市、河內、同奈等地，設立12家代表人辦事處、12家分行及1家子銀行。

(工商 )