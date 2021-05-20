台中銀申設胡志明市代表人辦事處 金管會准了 17:402021/05/20 工商 魏喬怡 、 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會20日指出，台中商業銀行考量越南與台灣經貿關係緊密，規畫設立胡志明市代表人辦事處，可就近掌握台商金融需求及瞭解當地金融發展趨勢，建立海外台商、跨國企業及國際金融機構合作關係，開發跨境業務管道。 金管會表示，台中商業銀行現已設有馬來西亞納閩分行。另本國銀行計有14家銀行分別於胡志明市、河內、同奈等地，設立12家代表人辦事處、12家分行及1家子銀行。 練鴻慶快評》球回到國民黨身上 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 (工商 ) #台中銀 #代表人辦事處 #金管會 #胡志明市 #商業銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 大學生防疫穿著鞋用腳按電梯 遭怒轟：這人沒救了 12:012021/05/18 社會 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 張保力快評》蔡總統可以再謙卑的事 09:502021/05/18 快評 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 王毅歡迎以巴 直接赴陸談判 04:102021/05/18 國際大事 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 04:102021/05/18 金融．稅務 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 港府宣布：駐台辦事處 今起暫停運作 12:562021/05/18 兩岸 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 財經熱門新聞 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 萬海3根漲停彈回百元 內行曝股價狠甩長榮、陽明關鍵 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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