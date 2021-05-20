美國CIA近日公布，2020年台灣生育率全球排名倒數第一，儘管面臨少子化的衝擊，新北市日前卻公布11學年國小額滿學校「逆勢上揚」達21所，打破歷年紀錄，更是2016年7所的3倍。永慶房屋參考新北市教育局公布的110學年度額滿國小，統計近一年距離額滿國小500公尺範圍內的實價登錄資料，整理出前十大熱門額滿國小，前三名由「林、三、淡」拿下。

排名第一的是淡水區「新興國民小學」，交易量315件，住宅均價落在18.5萬。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新興國小周邊有許多大型社區，且鄰近淡江高中、真理大學，文教風氣濃厚，屬於文教住宅區。加上附近餐飲店家林立，也有全聯、頂好可以滿足日常生活採買，公車班次也很頻繁，雖然距離輕軌稍遠，但超親民的1字頭房價，成為吸引小資首購家庭的主要優勢。排名二、三名的是林口區「頭湖國民小學」和三峽區「龍埔國民小學」，住宅均價分別為28.8萬、31.2萬。

從行政區來看，淡水區及板橋區各有兩間學校入榜。淡水區除了新興國小外，另一間學校為位於淡海新市鎮的「新市國民小學」，周邊住宅均價為22.7萬/坪。陳金萍說明，淡海新市鎮在捷運輕軌、影城話題帶動下，每年人口持續穩定成長。其中，生活機能就屬新市國小周邊最佳，步行5分鐘即可達輕軌淡水行政中心站，周邊還有淡水市民聯合服務中心、運動中心，家樂福、全聯、燦坤等量販店，餐飲商家種類也相當豐富，生活機能已到位，且在「2」字頭的房價和學區加持下，吸引不少年輕夫妻入住。

而板橋區的「海山國民小學」和「莒光國民小學」都是新北市歷史悠久的明星學校，屬額滿學校榜常客，家長指名度高，且周邊街道店家林立、生活機能豐富，便捷的交通系統和學區優勢，房市自然熱絡，通常只要一釋出就會迅速引起家長關注，住宅均價分別落在47.5萬/坪和58.9萬/坪。

(時報資訊)