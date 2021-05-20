大葉大學空設系大四生吳朝欽(右)、倪貫倫(左)獲A＋文資創意季金獎。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學空設系大四生吳朝欽(左)、倪貫倫(右)以澎湖的虎井嶼為設計基地。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學空設系大四生林佳穎A＋文資創意季獲特別獎。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學空設系大四生邱婉婷、林佳穎以卯澳漁村為設計對象，「石間•時間」獲特別獎。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學空間設計學系大四畢業生吳朝欽、倪貫倫，以家鄉澎湖群島為發想，設計「New Path新地景」，作品概念勇奪文化部文化資產局「2021 A＋文資創意季」金獎，抱回8萬元獎金，而邱婉婷、林佳穎的作品「石間•時間」，則榮獲文資新秀特別獎，獲頒獎金2萬元，成為本屆空間設計類的最大贏家。

吳朝欽指出，澎湖有許多小島，自己並未全部去過，製作畢業主題時，就想趁這個機會，去造訪那些少有接觸的小島，思考能為家鄉做點什麼。最後選定虎井嶼，因漁業資源減少，面臨轉型；他看見島上留下的軍事設施、玄武岩屋舍，與倪貫倫和指導老師陳俐廷討論後，將廢棄的碉堡、砲兵營房、空屋重新設計，變成聽海的入口、地景公園、旅人住宿，或是互動場所，不僅具觀光功能，也是在地居民休閒、中小學生的移地教學的場域。

桃園人倪貫倫說，第一次去澎湖田調時，看到許多特殊建築物和軍事遺跡，充滿興趣，這次有許多很有趣大膽的嘗試，聽到大會宣布獲得金獎當下，真是非常意外又非常驚喜。

「石間•時間」則以邱婉婷的故鄉卯澳漁村為基地，每年夏天都有遊客去浮潛、騎腳踏車，如今卻已經沒落。林佳穎說，先前曾傳出財團想收購東北角卯澳漁村土地進行開發的新聞，兩人因此思考能否運用設計，保留當地生態特色來發展觀光。

她說，這次設計將漁村廢棄石頭屋，重新打造為驛站、客棧、客廳三個節點，包含休憩空間、展覽場所，還有共食空間，提供遊客新體驗，很開心設計概念能獲得評審肯定，更感謝指導老師林永恩，過程中給予許多寶貴的建議。

(中時 )