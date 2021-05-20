國內疫情逐漸升溫，衝擊即將迎來的6月畢業潮，不少年輕朋友紛紛在社群討論工作到底好不好找？現在是不是資方市場？

根據1111人力銀行調查顯示，雖然國內疫情拉警報，但仍有近8成(79.2%)企業積極招手新鮮人，相較於去年6成，明顯高出20%；且1111人力資料庫目前仍有高達58萬筆工作機會，其中企業開缺條件「不拘」及「無經驗可」的工作機會數有36萬筆，說明今年企業徵才力道仍強勁，積極招募新鮮人生力軍，即將步出校門找工作的學子不必過度憂心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「機會是留給準備好的人」，宅在家的學子們，絕對有充裕的時間撰寫履歷表，包括中英文自傳都必須妥善準備，因為「履歷」是這個社會認識你的第一印象。

築間餐飲集團董事長特助李晨馨表示，集團目前正招募各類菁英，從門店同仁到儲備幹部均有開出職缺，基本起薪30,000元、儲備幹部43,000元起跳，歡迎願意接受培訓，且嚮往餐飲業的求職者加入團隊。

黃若薇提醒，受到疫情影響，許多企業徵才開始啟用遠距面試，提供給求職者4個關鍵做為參考：1.衣著正式得體，接受遠距面試時，多數求職者會選擇在家裡進行，但要特別小心「方便不等於隨便」，就算在家中，也要像傳統面試一樣穿著正式得體的服裝。

2.背景勿雜亂，遠距面試受限於鏡頭，面試官看見的畫面只有求職者跟背景，過度雜亂會給人邋遢的印象，此外要避免在臥室面試，因為棉被、枕頭等居家環境，會給人不專業的感受。

3.注意通訊品質，遠距面試過程是否流暢通訊品質是最重要的因素，在面試之前必須先確認網路穩定、耳機接聽正常、麥克風收音清晰。4.避免照稿念，遠距面試因為面試官不在眼前，求職者在心態上會相對自在，但面對不擅長的問題，如果完全照稿念，在鏡頭上仍然是一覽無遺的，求職者要做好萬全的準備再上場。

(中時新聞網)