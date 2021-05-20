國內疫情持續升溫，社區感染病例不斷增加，5天以來本土病例已經累積1226例，自5月19日起全國升級為三級警戒，許多企業已採取分流辦公，或啟動在家工作模式，展開長期抗疫。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著防疫升級，諸多科技大廠也提出應變措施。國內電線電纜及不銹鋼大廠「華新麗華」，是大中華區電線電纜及特殊鋼產業領導廠商，同時成功跨足綠能光電、商貿地產與高科技投資的國際化企業。連續3年獲得台灣證交所公司治理評鑑排名前5％績優公司，並曾經榮獲2020年美國富比士雜誌台灣上榜企業中第2名。今年更入圍1111人力銀行「幸福企業」票選名單。

華新麗華啟動緊急應變措施，調整營運策略，調度產線以快速因應，並與供應商、客戶協調供貨與交貨期程;在員工面，一再加強宣導防疫觀念、提供員工必要防疫物資，掌握員工健康狀況，並啟動分流上班，讓員工安心在家工作，減低人際接觸的傳播管道，嚴密落實防疫措施。

而DRAM大廠「南亞科技」遵循政府指示，更新防疫措施，包括啟動分區、分流及人流管制，並管制所有來賓、訪客、廠商入廠，以及延後新人報到、面試。以視訊、電話會議取代實體會議。管制所有人員差旅、公出，以減少人流、降低接觸，降低風險為原則，確保公司營運正常運作。

南亞科技員工受居家隔離、或需照顧居家隔離及居家自主健康管理者、或需照顧停班停課之子女，依法提供休假或調整出勤方式，並落實防疫通報、代理人機制。

黃若薇表示，依據勞基法規定，即使員工在家工作，企業仍有義務詳實記錄出缺勤狀況，因此1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)