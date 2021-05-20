台灣疫情嚴峻，加上缺水跟停電，引起廣大民怨。日前台灣面臨二度大停電，蔡總統第一時間跳出來說，「連我也很難接受」。讓國民黨立委蔣萬安忍不住質疑總統到底不能接受什麼？然後又做了什麼？「能不能放下讀稿機，誠實的面對人民？」

今天是蔡總統第二任期滿一年的520，蔣萬安說看到網友留言寫「缺水是日常，缺電是平常，缺疫苗正常，過日像無常」，讓他頗有感觸。最近一個月，台灣面臨疫情、缺水、缺電、缺疫苗 的嚴峻考驗，曾經引以為傲的「超前部署」，曾幾何時變成「亡羊補牢」。

蔣萬安說，去年疫情剛發生時，他最早提出並呼籲政府能制訂紓困條例，其中包含有薪防疫照顧假、獎勵學校建立遠距教學條文、遠端醫療及配套、疫苗研發獎金等，如果當時能夠採納列入，提早準備，現在更能無後顧之憂，全民在家防疫。

他也提到《彭博社》的一篇文章，指出台灣防疫「對於當前現狀自滿」、「對風險失去警惕」，做出了一個「不幸決定」（機組員隔離時間縮減至三天），讓病毒破門而入。蔣萬安感慨，這樣的決定，全民正在承受。

而台灣短期內遇到兩次大停電，蔡總統出來說「連我也很難接受」，讓蔣萬安想問總統究竟不能接受什麼？然後又做了什麼？「能不能放下讀稿機，誠實的面對人民」，不是五天內全台兩次大停電，才被發現第一次停電歸咎「胖手指」按錯鈕，其實是政府不願面對缺電事實的推託之詞，也重重打臉台電在513停電時「備轉容量率」竟還亮著綠燈的荒謬。

蔣萬安呼籲，執政者應該要有接納各方意見的包容態度， 施政應以民眾利益為最高考量，面對疫情，大家共體時艱，團結一致，度過難關。

(中時 )