台北市副市長黃珊珊表示，在20日上午召開的全國防疫會議中，北市府反映，因中央集中檢疫所的量能有限，所以北市確診案例後送的確遇到困難，中央承諾會協調其他單位，提供更多集中檢疫所的空間收治。

對於中央宣布要發疫情簡訊給高風險地區的民眾，柯文哲表示，接到簡訊也不必太恐慌，第一做好自我管理，第二有症狀就快篩，不用太過緊張。

針對緊急疫苗需求問題，柯文哲表示，中央要明確告訴地方，因為地方首長要負責施打疫苗，北市有260多萬人，要打兩劑很不容易，中央應明確告知疫苗何時會來，數量及供應的速度，地方才能設計施打疫苗的方法，不然疫苗接不上去，第一劑打完、沒有第二劑也很麻煩，他不想給中央壓力，但是中央若有困難要讓地方知道，地方才能應變。

柯文哲表示，可能會接觸到確診病人的第一線醫護人員，一定要優先打疫苗，若有足夠的疫苗，醫院、長照機構到公車司機都可以打，施打順序沒有問題，重點還是有沒有疫苗可打。

直接下令所有醫護人員去打疫苗 柯文哲：今天由不得你了！

(中時 )