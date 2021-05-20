大牙（周宜霈）曾經是不婚主義者，在2020年與小他7歲的男友結婚，隔了一年多夫妻兩人越愛越大方，日前在綜藝節目《11點熱吵店》分享：「大姨媽有時候遲到的話，會請老公幫我疏通，疏通過後隔天就會來了！」現場來賓聽到都感到驚奇，就連主持人沈玉琳不敢置信。

大牙表示在自己生理期來的時候：「特別是在出外景、拍戲的時候，只要是經前症候群，整個人就會很難受，特別是有嚴重偏頭痛的現象，從眼窩開始到整個後腦勺會非常的暈眩，生理期來的時候，都會服用止痛藥來暫緩疼痛，若遇上生理期沒有準時來的話，會找老公用愛愛來幫忙疏通一下，隔天生理期就會來了。

大牙生理期遲到，請找老公疏通完就來。（圖/11點熱吵店 Youtube)

節目裡，依依也分享自己也有相似的情形發生。依依坦言：「我懂！因為我悶住的時候、我如果不來，我也會事先塞棉條，塞一天之後它就會來了。」玉琳便開玩笑地詢問，為何要塞棉條：「妳就說納豆過來通通喔！」現場來賓大笑，依依則回應表示：「如果另一半不在怎麼辦？塞棉條比較快！」

大牙更分享表示：「曾經去看醫生要怎麼解決經期症候群的不舒服，醫生說你可以試試看生小孩。但不一定會改善，有可能會更嚴重。」 並在節目裡詢問中醫師，中醫師則表示：「其實跟女生做月子有關係，因為女人在懷孕的過程中，賀爾蒙會和懷孕之前不一樣，所以在生完小孩之後的那一個月裡，可以透過中藥來調整身體，月子做好的話，是可以改善身體狀態。」醫師最後補充：「也有可能是身體其他的地方出狀況。」

(中時新聞網)