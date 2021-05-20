5／24～6月底股東會一律延至7～8月召開 17:512021/05/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 考量國內疫情持續發燒，證交所今（20）日表示，自5月24日至6月30日止股東會，一律延後至，7月1日～8月31日間召開 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 疫情期間轉傳假消息 花蓮7旬翁遭法辦 (工商 ) #股東會 #召開 #一律 #發燒 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 同舟共濟 守護台灣 04:102021/05/18 地方新聞 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 修憲委員會今召開 新憲青年陣線提三大訴求 11:192021/05/18 政治 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 財經熱門新聞 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 萬海3根漲停彈回百元 內行曝股價狠甩長榮、陽明關鍵 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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