考量國內疫情持續發燒，證交所今（20）日表示，自5月24日至6月30日止股東會，一律延後至，7月1日～8月31日間召開

廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰
疫情期間轉傳假消息 花蓮7旬翁遭法辦

(工商 )

#股東會 #召開 #一律 #發燒 #證交所