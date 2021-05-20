疫情升溫，為減少接觸，人臉辨識系統在近期成為不少廠商詢問的熱門產品。軟體大廠商訊連科技（5203）近年積極深耕人臉辨識解決方案，旗下FaceMeAI人臉辨識近期攜手筑波醫電，為各大企業和醫療機構提供一站式的出勤打卡、體溫量測的門禁管理解決方案。訊連科技表示，人臉辨識屬於公司旗下三大成長型產品之一，預期今年將持續成長，成為全年主要營運動能之一。

新冠肺炎疫情近期於台灣快速升溫。對醫療院所及企業來說，除了相關分流、居家辦公之措施外，於場域出入口，也須落實聯、門禁、體溫量測等措施。然而，傳統門禁及體溫量測不僅需特定人力處理，在疫情期間更易陷入接觸的風險。

訊連科技資深副總經理古媄君表示，疫情威脅之下，非接觸人臉辨識應用變得不可或缺，FaceMe具有建置彈性、跨作業系統支援等特性，適合建置於各式IoT解決方案中。

而筑波醫電「雙眼龍-紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統」，主要是為各種情境下的門禁管控和健康量測需求所設計，如醫療機構與企業辦公室入口的門禁管控。訊連科技表示，透過整合紅外線攝影機和訊連人臉辨識技術，可提供一站式的門禁解決方案，在0.5秒內可以辨識訪客身份、偵測口罩是否正確配，同時還能量測體溫，大幅減少門禁管理耗費的時間與不便。

(工商 )