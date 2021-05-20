看多大陸A股後市，國內基金投資人持續加碼，帶動大陸A股及大中華基金持續維持淨申購。投信法人表示，大陸A股經歷近一季調整，市場信心逐步恢復，A股有望擺脫低檔震盪重拾漲勢，進一步帶動績效表現。

近一季大陸A股處於低檔盤整走勢，不過國內投資人看好大陸A股後市，持續「錢」進相關基金標的。據投信投顧公會最新統計，上個月大陸A股及大中華基金整體處於淨申購狀態，其中共有9檔逾億元，復華中國新經濟A股、摩根中國A股等基金超過4億元最為亮眼。

上周全球主要股市多下跌，大陸A股表現一枝獨秀，上證、滬深300指數重回月、季線之上。隨服務及消費行業緩步回升，大陸券商看好今年下半年大陸經濟增長更趨平衡。

國海證券研究團隊認為，A股市場將回歸原本的經濟周期，市場結構將回到科技和核心資產上來，第三季有望出現向上突破。國信證券認為，第二季後，A股市場可能迎來年內第二波主升浪行情；結構上看，大陸優勢競爭企業依然是長期投資方向，不會受通膨和流動性變化太大影響，短期通膨交易機會可關注周期產業和金融。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，大陸2021年經濟成長年增率可望達8％以上，超過政策目標的6％；物價指數(CPI)年增率則在3％以下，人民銀行將維持利率不變，另在去槓桿政策下，新增社會融資總額將放緩，並透過公開市場操作，調節市場流動性。

徐百毅認為，在偏中性的貨幣政策下，大陸A股的資金行情減弱，盈利增長將是為驅動股價的主要動力，且因政策預期調整使波動度提升，不利高估值類股，投資操作上建議提高價值股比重，選股重於選市，看好消費、科技、醫藥等獲利成長穩定之龍頭優勢個股。

(工商 )