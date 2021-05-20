受疫情衝擊，台股電子、金融及傳產各主要類股連日震盪，投信法人指出，考量全球央行寬鬆政策尚未退場，海外景氣將持續帶動台灣外貿、投資，領先指標頗佳，可望支撐台股表現。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄指出，後續可留意美國聯準會(Fed)貨幣政策動向，可能先縮減QE之後才會升息，且每年8月全球央行年會(Jackson Hole Symposium)通常被視為發布重大政策的機會。另外，國內上市企業3月營收平均年增率達雙位數，營收續創新高，顯示台股有基本面加持，台股長線仍看多。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，近期台股受到國內疫情升溫影響而大幅震盪，但其實國外早已在去年示範疫情對於股市的影響，相信在短線震盪後，市場終將回歸基本面。年初迄今，電子股EPS年增率達35％，但因傳產股交易量激增，使得電子股股價受到資金排擠效應影響而大跌約兩成，電子股本益比下修後反而顯得便宜許多。反觀傳產股獲利成長雖達九成，但股價漲幅翻漲數倍，加上EPS上修動能減弱，後續表現需要審慎看待。

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