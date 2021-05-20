在科技類股領軍下，投信法人看好，未來三個季度都有雙位數以上的成長幅度，將帶動股市從純粹的資金行情，轉換到獲利驅動、成長帶領的長多格局。

美股財報季驅動獲利成長的企業主要來自資訊科技、通訊服務、非核心消費、金融四大產業，反映經濟逐漸復甦、消費型態轉變的事實。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，主要經濟體持續施打疫苗，今年疫情逐漸趨緩，帶動消費信心回升。尤其自去年3月疫情爆發後，全球消費者累積的超額儲蓄規模達到5.4兆美元，將成為推動後疫情時代經濟復甦的一大能量。

考量基期、成長動能兩大因素，FactSet預期，美股第二季獲利還會進一步衝高，年增率上看58.3％，而且第三季、第四季都有雙位數以上的成長空間。

伴隨著企業獲利前景向上，葉菀婷認為，股市可望跳脫純粹的資金行情，轉換到由獲利驅動、成長帶領的基本面長多格局。資訊科技產業搭上景氣復甦及全球數位經濟爆發趨勢，具備中長期成長機會。

(工商 )