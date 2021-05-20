疫情升溫，全台民眾防疫瘋網購，包括口罩等防疫相關商品及民生日用品也出現搶購潮。UUPON點鑽整合行銷針對全台電商平台消費者大評比調查出爐，以使用率來看，蝦皮購物穩居寶座，momo購物、PChome緊追在後。以消費含金量來看，PChome不論是單筆消費破萬比例，或者是消費者平均單筆消費金額都獨佔鰲頭。

電商平台網購戰廝殺，相關慶典式促銷手法也讓人看得眼花撩亂，但消費者真正感興趣的卻還是最基本的「價格優惠」。

調查數據顯示，不論是「抽獎活動」或「滿額贈」等獎勵方式，都沒有最直接的「價格折扣」更讓網購消費者有感。高達93％的網購消費者就指出，若是電商平台祭出「免運費」優惠，會因此提升購買意願。

UUPON市調洞察以「網路購物消費行為調查」為主題，邀請全台超過3,000位民眾訪查，受訪者居住地遍及全台，年齡層普及為19歲以下至70歲以上。提供台灣網路購物市場觀察指標，並進一步預測包括消費行為、品牌偏好等各層面趨勢洞察。

UUPON調查發現，蝦皮購物不論在消費者使用率及年總消費額上都是高居冠軍，而PChome則是在消費頻率及平均單筆消費金額上，都以壓倒性數字領先。整體來說，台灣網購市場即是蝦皮購物及PChome，兩家龍頭品牌「雙強鼎立」的賽況。

數據顯示，蝦皮購物在「商品種類」、「優惠活動」等評比獨佔鰲頭，低價策略殺出血路。蝦皮購物緊抓年輕族群，尤其是對20～29歲這個族群來說，更是他們最喜愛的網購電商平台。

相對來說，PChome在包括「商品運送方式」、「運送時間」、「退換貨方式」等售後服務，讓消費者極有感。詢問消費者也發現，PChome不論在「正面印象」、「信賴感」等面項，都是市場第一。

不讓兩家龍頭品牌專美於前，momo購物也因為服務功能多元，獲得消費者認同，包括在「搜尋篩選方式」、「退換貨方式」、「付款方式」等項目都被囊括。更進一步分析消費者網購商品類型，momo購物在「保健及醫療用品」這一類購買佔比最高，這也能夠推估，因疫情產生的防疫商品市場需求，成為了momo購物立足於防疫網購市場一大優勢。

(工商 )