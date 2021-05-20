中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例，286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。

指揮中心表示，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月1日至5月19日。

日前曾經在網路上流傳神秘數字，例如17日有網友貼出是「333」、18日爆出是「神祕數字240」、19日再貼出「267+8」。巧合的是，在當天下午指揮中心記者會上，也與這些數字都符合。

最讓民眾驚訝的是，資深媒體人周玉蔻16日早上11點46分就發文喊出「207」，當天本土確診206例，境外1例，也符合周玉蔻的預測。

今（20）日即有網友在PTT爆料神秘數字，約有10餘人猜測是「291+9」，不過今天卻失準，指揮中心公布數據為286例本土，9例境外移入，與神秘數字並不相同。

指揮中心強調，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

(中時新聞網)