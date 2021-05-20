期交所表示，為在市場變化時，提供交易人多元化的台股避險工具，預計6月28日上市小型電子期貨，上市日期即刻報請主管機關同意。小型電子期貨契約乘數為每點新台幣500元，為電子期貨的八分之一。

台股今年以來波動增加，台灣期貨市場交易人運用小型台指期貨契約避險或交易趨勢明顯成長，今年前4月小型台指期貨日均量達31萬餘口，較去年成長26.6%，並已超越多年來交易量最大的台股期貨。

期交所目前已有電子期貨商品，標的指數為「證交所電子類股價指數」，契約乘數為每點新台幣4000元，以5月20日電子類指數772.47點計算，電子期貨契約價值約新台幣309萬元，原始保證金達新台幣21.2萬元，參與門檻高。為擴大市場參與，期交所預計於6月28日推出小型電子期貨，小型電子期貨契約乘數為每點新臺幣500元，為電子期貨的八分之一，若以5月20日電子類指數計算，契約價值約新台幣38.6萬元，屬小型契約，所需保證金門檻相對低，有利交易人執行分批進場、加減碼策略，交易更為靈活，並提升策略交易執行精確度及與電子期貨大小型商品套利機會。

(旺報 )