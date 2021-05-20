1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，各大學已採取遠距線上授課，非正式的教學活動更是紛紛喊停或延期舉辦。隨著近期大學個人申請放榜，中央大學主辦的「全國大學先修課程暨認證資訊平台」也邁入第3年，今年更是邀集13所大學，開設37門先修課程，並包含線上學習，讓新鮮人能自主學習，銜接新學期；而高雄大學也舉辦「亞洲虛擬學院(Asia Virtual Academy)」線上講座，探索全球永續發展議題，吸引千人關注。

「全國大學先修課程暨認證資訊平台」今年共有中央大學、清華大學、臺灣師範大學、政治大學、陽明交通大學、中興大學、中正大學、成功大學、中山大學、彰化師範大學、東華大學、嘉義大學、大同大學等13校加入，開設37門大學先修課程及2門認證考試。課程涵蓋微積分、普通物理、普通化學、生命科學導論、程式設計導論、經濟學、會計學、大一英文、日文、計算機概論、心理學等11個學門，有實體及線上課程，於全國各區皆有開設。

中央大學教務長王文俊指出，大學先修課程不僅適合已取得準大學生資格的高三生，也適合想預先探索大學的高一、高二學生，提供同學們培養自主學習能力、銜接大學課程的機會，提早規劃大學生活。

歷年修習先修課程的學生表現優異，去年109學年度報名實體課程人數達465人，實體課程通過比例為93%，更有高達91%的學生通過學分認抵。另有高達1957人選擇線上課程作為單純學習資源，不僅經濟實惠，更能避免群聚、又節省通勤時間。 全國大學先修課程暨認證資訊平台，即日起至6月1日開放線上選課，歡迎有興趣的準大學生報名參加。

而近期由高雄大學主辦的「亞洲虛擬學院」講座順利落幕，活動發起人、高雄大學國際長吳行浩表示，「亞洲虛擬學院」由高雄大學發起，邀集中興大學與越南、菲律賓及印尼姐妹共同合辦，以「全球研究與永續發展 (Global Studies and Sustainability」為題，由合作伙伴學校輪流線上開講，提供知識文化交流的平台。

「亞洲虛擬學院」以連續六週的線上講座，累計超過上千人次的參與。吳行浩指出，每場講座均獲得來自東南亞姊妹校學生熱烈的提問與回饋，足見國外學生已相當適應「新常態(The New Normal)」的線上學習交流活動，他勉勵台灣學子在這一波數位學習的浪潮上也要急起直追、不落人後。

而日前的閉幕講座，主辦單位安排國內知名演奏家，以小提琴雙重奏揭開閉幕儀式，並邀請前立委、無任所大使林靜儀醫師主講，以其豐富的政府決策参與及醫療專業的角度，暢談台灣的防疫經驗與疫情下的挑戰與契機。 林靜儀從各個層面剖析疫情對台灣帶來的衝擊，包括社會家庭、國際關係、女性元首領導風格。

林靜儀以醫療專業背景，剖析台灣抗疫關鍵在於公開透明的資訊，並以人工智慧科技輔助，以利民眾即時掌握疫情資訊、做好自我防護。林靜儀另強調，對台灣人的國民素質有信心，若大家能同心協力抗疫，疫情應可獲得控制。

高雄大學「亞洲虚擬學院(Asia Virtual Academy)」發起人國際長吳行浩，邀請無任所大使、醫師林静儀(電視螢幕右上)擔任閉幕講座講者。（圖/高雄大學提供）

(中時新聞網)