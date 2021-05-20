全國疫情升到第三級警戒，北市聯合和平醫院接獲中央來函，將成為新冠肺炎專責醫院，整棟專門收治新冠肺炎確診患者。身為抗SARS老將、北市聯合醫院副總院長璩大成哽咽表示，對這些老同事、新同事感到12萬分的敬佩。

璩大成說，和平院區現在正為了啟動專責醫院做準備，因為在2天前接到中央正式來函啟動，所有和平的兄弟姊妹，都在奮勇地為這件事情做準備。

璩大成指出，市長常鼓勵和平醫院，指和平醫院就像是中途島之戰的「約克號」，雖然受到院內被社區感染的影響，但是弟兄姊妹仍然非常奮勇積極的作戰，昨天深夜還在為了開設專責醫院做準備。

璩大成表示，「和平醫院是我第二個家」，對這些老同事、新同事感到12萬分的敬佩，更希望各界給予支持，強調「我非常感動，好像過去大家努力的痕跡又出現了」。

針對和平院區受到社區感染導致院內感染，璩大成表示，從接觸期、潛伏期到發病，每一個人的時間不一樣，因此我們持續在對不同階層、不同的感控圈，持續追蹤，陸陸續續還會有偶發個案出來，這是預期中的狀況。

璩大成強調，雖然有數位同仁確診，但跟原來感染源的病房非常遠，可能是因為他居家社區造成的感染，請大家相信，和平院區是非常有經驗，反應速度非常快，只要一有確診，馬上接獲訊息，就會很快重新部署跟篩檢。

(中時 )