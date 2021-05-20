今天是蔡英文總統就職5周年，台灣卻面臨缺水、不時停電等危機，再加上本土確診案接連幾日均破百例，引發民怨。無黨籍立委高金素梅表示，躁動的社會氛圍，已為蔡英文打了不及格的成績單。

高金素梅20日在臉書貼文指出，新冠確診人數會不會再飆高？傍晚會不會停電？經過513與517兩次大停電，5月18日，她注意到一條新聞：《二度限電，經濟部長王美花氣到發飆，親自Call台積電幫忙》，為什麼是台積電？因為台積電是最大的工業用電戶，不過經濟部長王美花與台積電的溝通顯然是失敗的，晚上8點，二度大停電。

高金素梅點出，經濟部有個法令《電源不足時期限制用電辦法》，其中第5條「發生電源不足，得實施限制用戶用電。限電時，按缺電量依下列順序及標準累進實施：順序的一至五都是用電一千瓩以上的工業用戶，限電5%；如果電還不夠，順序六的「一千瓩以下工業用戶及一般用戶」，實施分區輪流停電，每輪次各50分鐘。

高金素梅接著指出，台積電限電幾小時，缺電危機可能就過關了，而且台電還有個「需量競價」機制，工業用電每度電價約2塊多，配合限電的工業大戶，限電期間少用的電，台電每度補助高達10元以上；不依法先限制工業大戶用電，而直接對一般用戶停電，陷入停電痛苦中的人民當月電費才打九五折。那為什麼王美花不直接對台積電依法限電？因為台積電創辦人張忠謀說過：台積電一分鐘都不能缺電；蔡英文向台積電保證：不缺水不缺電不缺地。

高金素梅感慨說，人民生活福祉抵不過企業利益，而企業的利益被外資拿走8成，這就是台灣，同島不同命。缺水、缺電，加上疫情，台灣人民生活突然陷入水深火熱中。而今天520，民進黨執政、蔡英文就職5周年，躁動的社會氛圍，已為蔡英文打了不及格的成績單。

網友回應說：「為什麼？為什麼？我一直鼻酸眼眶泛紅。」、「氣到令人無言的政府。」

(中時新聞網)