「長腿姐姐」馬世莉以傻大姐形象與一雙美腿走紅演藝圈，更令人羨慕的是，她身材外貌保養得宜，凍齡外型一點都看不出她已61歲。久違沒有出現在螢光幕的她，日前更大方分享這1年多沒工作的近況，坦言曾因自己不再年輕美麗而鬱鬱寡歡。

好久不見的馬世莉日前上《命運好好玩》，一雙美腿與凍齡臉蛋依舊令人驚豔，然而她卻說在休息的這段時間內，因不再年輕美麗，而鬱鬱寡歡。她說她總是跟朋友講，要自己調適自己的信心，不然人再美，還是每天提心吊膽害怕自己變老。

好久不見的馬世莉，透露休息1年多的近況。(影片自26:25開始)

馬世莉自嘲她跟朋友講得這樣義正嚴詞，卻在某天突然發現「我變肥了，我的眼睛怎麼下垂了，為什麼我的法令紋越來越清楚？」心情當場變得非常鬱悶，也開始思考心情變糟的原因，「我以前不是跟人家說，每次人家要減肥，我都說不用減，妳們又沒有要當藝人，又沒有要上電視搞這麼瘦幹嘛？我說如果有一天我不當藝人了，我一定不減肥。」

可是馬世莉這一年沒當藝人，但她在家發現自己身材走樣的時候，她還是減肥了，她笑說：「其實妳還是會介意自己美醜的。」馬世莉還透露前幾天才遇到一個保持很好的女藝人，女藝人還跟她說：「馬世莉我跟妳講，我如果到70歲的時候我就不會再這麼要求身材了。」

馬世莉說因為她經歷過這段過程，所以就對女藝人說：「妳別想了，我們這種個性不管到幾歲，妳都不能忍受自己不漂亮。」最後她更不改傻大姐樂觀個性，可愛笑說：「所以大家心情難受的時候，想方法排解一下就好了喔。」

(中時新聞網)