校園疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（20日）公布宜蘭新增8例本土確診，宜蘭累計29人染疫，其中1例確診者傳出是宜蘭私立慧燈中學學生（案2744）。校方發文公告表示，該生在其母親身體不適、採檢時，已安排該生先行返校自主健康管理，也有安排重複消毒，校方已再次安排專業廠商到校全面大消毒，請家長不用恐慌。

慧燈中學校方今在臉書社團班集群組發文公告，接獲宜蘭縣政府衛生局疾管科通知，1名該校學生於19日深夜確診，疾管科已於今天上午派專員與該班家長聯繫，已妥善處理後續相關事宜。

公告訊息提到，「該生在校期間身體並無不適亦無任何異狀，當校方獲知該生母親因身體不適欲就醫並曾赴醫採檢之時，為求慎重起見，第一時間立即安排該生先行離校返家自主健康管理。旋即針對該生當日使用過的教室及行徑路線等區域再次進行重複消毒。目前校方除隨時與衛生單位保持連繫，並已安排專業廠商到校再次進行全面大消毒。」

據了解，案2744的母親（案2206）是周一到周五在台北工作，假日才回宜蘭，其母確診後案2744居家隔離，經採檢後確診。

校方表示，在疫情爆發前，師生在校期間皆全程配戴口罩、每日早中晚三次全面消毒並測量體溫、教室保持門窗開啟通風，以確保全體師生健康。因應本土確診案例急速增加，慧燈中學已於5月中旬起，安排學生離校進行居家線上學習，並依照政府規範落實各項防疫措施，如每日測量體溫及填寫活動軌跡表。

(中時新聞網)