新北市議員助理家人確診 助理採驗結果出爐。

新北市議員張志豪助理16日傳出同住家人確診，張志豪和團隊立刻進行自主健康管理，張志豪今（20日）表示，助理經過採驗結果為陰性，健康無虞，第一時間即採取高標準處理。

張志豪表示，雖然助理採驗陰性結果，目前仍是請該名助理自主健康管理，不用上班，如今中和再度傳出40例，持續呼籲民眾減少外出，可透過電話、視訊、通訊軟體等方式反映市政問題，會持續替民眾把關。

張志豪也提及，今天的確診案例，中和持續創新高；從確診者的感染鏈判斷，主要從華翠橋進入板橋沿線，另一則是從華中橋進中和沿線，這些都是熱區。

市府第一時間應該做的，應該是把篩檢站往前推，把輕症、無症狀確診者往集中檢疫站送。區域醫院負責處理重症。「清出一條從篩檢到治療的安全走廊，才能有效確保醫護的能量跟安全」。

張志豪也質疑，市長一直聽不見民眾的呼喊和需求。市長卻是讓醫療機構自己去當前線，而不是臨時篩檢站當前線，這就是自己從上周一直提醒市長的「中和一定要快設篩檢站」的考量。

(中時 )