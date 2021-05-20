台中婦公車上摘口罩怒喊：我呼吸困難 咆哮四周乘客嚇傻

台灣近日發生多起民眾不配合戴口罩，發生爭執的社會事件，台中今（20日）又發生1起婦人不依規定在公車上戴口罩，反而大聲咆哮的事件；該婦人在公車一下對電話怒吼，見司機上前勸導，一下又對周圍人飆罵「我都還沒吃飯」、「我呼吸困難大家都知道」，語速很快、內容含糊不清。

臉書「記者爆料網」今（20）日公開一段影片，1名婦人沒戴口罩在公車上大聲咆哮，該婦人站在公車中間，將口罩移至下巴處，不斷對著電話怒吼「我到現在都還沒有吃飯」、「還要去討飯錢」等內容，語速相當快，內容含糊不清，只能看見臉部表情相當憤怒；而該公車司機見狀後停下車上前勸阻，但婦人仍大聲嚷嚷「我呼吸困難大家都知道」、「我還沒有吃飯」，絲毫沒有認為自己有錯。

影片中事發場地在台中市的台灣大道2段，原PO在社團中發文表示「為什麼老是會有這種需求，沒帶口罩還要求拍給大家看？」許多網友則留言說「態度真囂張」、「不怕罰錢，她那個袋子可能滿滿都是錢」、「防疫破口！」「後面的乘客表示很無奈」、「我如果是司機絕對轟她下車」。

全台疫情升為3級警戒，各地政府持續督促公車、計程車、新巴士及藍色公路等大眾運輸加強防疫措施，並要求民眾搭乘大眾運輸務必全程戴好口罩，車上禁止飲食並減少交談、保持社交距離，倘未戴口罩經勸導不聽者，將報警帶離，可依法開罰3,000元至1萬5,000元。

(中時新聞網)