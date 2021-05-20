軍事新聞網站「陸軍科技」（Army Technology）19日報導，美國通用汽車集團（AM General）已獲得美國陸軍的固定價格合約，將為其提供2輛Humvee 2-CT「鷹眼」（Hawkeye）機動榴彈砲系統（MHS）。該型火砲以悍馬車（HMMWV）改造而來，能搭載105公厘榴砲迅速進行火力支援任務。

根據報導，美國陸軍已要求採購2輛「鷹眼」，並預計於明年展開特性測試（characterisation testing）。該火砲系統以僅重約6.4噸的Humvee 2-CT悍馬車（即M1152）為基礎平台，於其上安裝一門105公厘榴砲，且砲組成員僅需4人。

一般大口徑火砲為承受強大後座力，本身須具備足夠重量才不會被掀翻，重心較高的自走砲更是如此；但這也導致其機動性較差，難以跟上現代單位的移動速度。但「鷹眼」配備曼德斯集團（Mandus Group）開發的軟式制退技術（SRT），能將後座力減少40至60%，大大降低車體重量需求，並連帶省下相應的維護、燃料等成本。

軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，特性測試是一種相對非正式的測試形式，不代表美國陸軍有意大量採購「鷹眼」，但顯示其確實已對此概念感到興趣。

除「鷹眼」外，軟式制退技術還運用在以6輪中型戰術車輛（FMTV）改造而來的「布魯特斯」（Brutus）155公厘自走砲上，該系統正與埃比特系統（Elbit Systems）的「鐵軍刀」（Iron Sabre）、貝宜系統（BAE Systems）的「射手」（Archer）、Yugoimport SDPR的「諾拉」（NORA）等自走砲一同接受美國陸軍測試，未來有望成為史崔克（Stryker）單位的火力支援主力。

(中時新聞網)