台灣本土疫情升溫，全國都升級3級警戒，各級學校也已經全數停止到校上課，大多數改為線上遠距教學，不過卻也因此鬧出不少笑話。近日有老師反映，經常在上課期間看到家長只穿著內褲在後面走來走去，讓他們相當無奈，只好在Facebook發文呼籲：「請各位爸爸自重」。

老師在Facebook發文提醒家長，並呼籲：「請各位爸爸自重」。(圖/取自《爆廢2公社》)

日前有一名老師在Facebook上發文，表示最近有多位老師反映，和小朋友進行線上教學的過程中，經常會看到有家長只穿著一件內褲在後面走來走去，讓老師感到相當尷尬，因此提醒家長們一定要多加注意，雖然在家已經習慣舒適的打扮，但一舉一動都可能被鏡頭捕捉到，並在老師還有其他同學的螢幕上放送。

這篇貼文發布後立刻引起話題，不少網友都覺得相當搞笑，還有人截圖分享到《爆廢2公社》，大家紛紛留言：「這算不算另類的職業傷害」、「難怪這麼多小孩都不開鏡頭上課」、「各種爸爸都喜歡穿著內褲走來走去」、「寬鬆四角褲是還好，如果是性感貼身的三角褲就害羞了」、「真的耶，今天早上就看到有同學的爸爸穿內褲慢慢走上樓」。

有好心網友就建議，想要避免這種窘況出現，可以讓孩子背對著牆壁上課，甚至有家長直接在小朋友背後裝上拉簾，避免居家的邋遢模樣被老師和同學看見；另外也有人提醒上課還要記得關麥克風，否則家裡的聲音也會真實在課堂上放送，「要記得關麥克風跟鏡頭啦！我們昨天聽到背景媽媽罵孩子好寫實」。

(中時新聞網)