雲林良品電商平台推出防疫食品專區，由雲林縣長張麗善（左）直播行銷。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，全台各地出現排隊搶買民生用品人潮，雲林縣政府透過雲林良品電商平台，推出防疫食品專區「疫起要健康」，提供蔬果箱、畜禽肉品、米、麵、油、水果等農產品，雲林縣長張麗善20日透過臉書直播行銷，讓民眾在家防疫也能吃得安心健康。

張麗善表示，全台疫情警戒已進入第3級，從學校營養午餐、餐飲業到市場都受到嚴重影響，縣內產地蔬菜通路也遭波及，其中學校團膳蔬菜每周30噸已媒合供應單位自行調節轉供其他通路，目前持續透過多元管道媒合去化，持續協助縣內蔬菜調節，希望中央能夠體恤農民，共同協助農友度過難關。

農業處長吳芳銘指出，因應疫情變化，除針對各批發市場、農民團體及集貨場加強督促做好防疫措施外，並已提前調查了解所受影響，積極協助蔬菜銷售，本月即透過滾動式倉儲儲存約480噸國產蔬菜，另輔導農民推出蔬菜箱、媒合農民與通路業者、加工業者合作，持續協助縣內蔬菜調節。

吳芳銘說，疫情影響電商商機持續增溫，縣府雲林良品電商平台在上周便與縣內團體合作推出蔬菜箱，20日再推出「疫起要健康」防疫食品專區，方便民眾採買所需，多種防疫產品組合有居家防疫蔬菜箱、生鮮豬肉免運組合、冷凍雞豬防疫箱，都是最優質的蔬果、肉品。

另外配合端午節慶，也推出端午防疫多款人氣名粽，不用自己包粽，在家就能品嘗到美味粽子；還有針對抗疫需求提供精選商品，包括即食乾拌麵組合包、有機堅果飲組合箱、沖泡即食組合包，乾糧箱組合，養生麵組合、元氣養生防疫箱等，讓大家多吃雲林良品保健康。

(中時 )