台中市2名男子於防疫自主健康管理期間，19日進到北區1家按摩店按摩，該按摩店無視防疫停業禁令，還「開後門」提供客人入內消費，被埋伏警方當場查獲，警方蒐證後依依違反《商業登記法》及《傳染病防治法》函送台中市政府裁罰。

台中市警第二分局出動便衣警察，到轄區各搭大行業探查，19日查獲轄內中清路上一按摩業者違法營業。該業者為規避查緝，將店門關閉，改「開後門」供客人出入，惟警方已於店外埋伏多時，業者見警方登門查訪後啞口無言只能認栽。

警方進入現場，查獲店內聚集有5男4女，另清查現場2名胡姓及陳姓男客身分時，發現該2男甫從土耳其返國尚處於「自主健康管理期間」，擔心淪為防疫破口，警方要求2男立即返家，並將李姓負責人及2名男客依違反《傳染病防治法》函送台中市政府裁罰。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，針對轄內列管250餘家列管應停業場所，警方將秉持強勢執法力道，加強稽查避免業者化明為暗，偷偷營業。尤其對於有女陪侍之高風險特種行業場所，避免無照黑數及外來色情業者在本市另起爐灶，另編組便衣專責探訪小組加強訪查以強化防疫成效，呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。

(中時 )