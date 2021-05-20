接單旺不停！我4月外銷訂單繳出549.3億美元，年增幅42.6％，一口氣拉出「連14紅」，近8個月中有7個月破500億美元，表現亮眼。其中不管是科技業還是傳產業，全都是雙位數成長，甚至機械業較去年同月多8成6，增幅創下歷史新高。

對接單呈現持續熱絡表現，經濟部統計處長黃于玲說明，是受惠遠距商機延續，企業與個人生活數位化需求熱絡，加上全球經濟穩健回升，終端需求漸次升溫，國際原材物料行情持續走高。

科技類上，以電子產品成長51.5％最高，資通訊與光學器材也有2到3成增幅。傳統貨品方面，基本金屬年增86％、塑橡膠製品年增73.7％、機械54.0％、

化學品也有44.8％，等於年成長幅度最少有4成，最高8成。

對於傳產大爆發，黃于玲解釋，是因傳產業去年基期低，加上市場需求回升，原材物料價格上漲，價量齊揚結果。而機械業創歷史最大漲幅，跟原材物料攀高，推升鋼價上揚，需求隨著疫後歐美陸續解封，擴大機礎建設有關。

接下來，黃估計因經濟往好的方向走，上半年傳產業維持正成長機率高。而科技業去年上半年基期本就比下半年低，只要訂單金額控制不差，還是可以如過往，第二季表現高過第一季。

以主要接單地區看，五大接單地區全部年增幅3成以上，以東協較去年4月成長57％最高，主要是電子產品下單火紅，美國與中國大陸次之。

不過4月份外銷訂單海外生產比，因海外生產比低的傳統貨品接單成長高過科技類，因此下修為51.4％，較上年同月下降4.5個百分點。

展望未來，在 5G、高效能運算、車用電子、宅經濟效應持續的基本有利條件下，又加上各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興方案，國際原材物料價格續居高檔，有利於傳統貨品接單。經濟部預估5月外銷訂單金額可達545億到560億左右，年增率40.1％至44％，仍是相當高。

(中時 )