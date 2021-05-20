受馬斯克推文、大陸禁止虛擬貨幣之交易活動等諸多利空影響，虛擬貨幣近期慘遭大屠殺，比特幣一路下殺險跌破3萬美元關卡，狗狗幣、以太幣也接連下挫，虛擬貨幣信託基金公司灰度（Grayscale）行政總裁Michael Sonnenshein表示，不要讓馬斯克對虛擬貨幣的評價影響你的決定，應該著眼在虛擬貨幣的基本面和長遠走勢來判斷。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）16日於推文上宣布，將暫停比特幣用於特斯拉電動車上的交易，原因是虛擬貨幣的開採太過耗能；隨著推文一出後，比特幣應聲下挫逾15%，其他虛擬貨幣也或多或少受到影響。

此外，大陸人行於18日重申對虛擬貨幣的炒作交易行為，禁止虛擬貨幣於市場上流通，並呼籲金融機構、支付機構不得採用虛擬貨幣為商品定價或交易服務，且不得為客戶提供虛擬貨幣交易、結算或抵押等服務。

在諸多利空的轟炸下，幣圈遭到血洗，比特幣自6萬4千美元一路下殺，昨（19日）一度險些跌破3萬美元關卡；另外，其他虛擬貨幣如狗狗幣、以太幣也大幅下挫，跌幅高達30%。

據《雅虎財經》報導，Michael Sonnenshein認為投資人應該展望虛擬貨幣的長遠線和基本面，不要受到馬斯克對虛擬貨幣的評價或推文所影響，「若仍對比特幣有充足的信心，昨日的價格會是一個不錯的選擇」。

另外，天橋資本（Skybridge）投資總監Troy Gayeski提醒，手中若還持有虛擬貨幣，甚至是近期劇烈震盪的比特幣，可能需要做好回調20%至30%的心理準備。

(中時新聞網)