方艙醫院蓋不蓋惹議 李正皓：若暴增千例再蓋恐來不及

國內本土疫情不斷擴大，台灣是否要建立方艙醫院成外界關注焦點，雙北市長各持不同意見，指揮官陳時中則是堅稱「不考慮」，三方立場引發熱議。《中時新聞網》獨家訪問政治評論員李正皓，他表示台灣迫切需要能夠收治無症狀和輕症患者的集中檢疫所，疫情指揮中心應防患未然，再不蓋類似方艙醫院的收治中心，一天內若暴增千例，恐怕無法立即應變。

李正皓受訪指出，台灣現在有很多適合場所，適合當作集中檢疫中心，如軍營、學校、旅館等，都可作為收治隔離所，資源應合適的配置，當前只有六百床負壓隔離病房的情況，把無症狀或輕症者都往醫院送治，只是浪費醫療量能，第一線的醫護人員將會不堪負荷。

本土疫情嚴峻，網軍也閒置不下，近日傳出綠營網軍頻頻製圖攻擊新北市長侯友宜的防疫政策，共通策略疑似是要「拉柯打侯」，李正皓對此表示，做不好的地方誰都能被批評，民主社會本來就是有批評才會進步，但過度無謂的政治攻擊，會讓台灣人民認為是防疫的阻力而不是助力，反而使疫情得不到緩解。

他坦言建造方艙醫院的種種爭議，出於民眾無法接受收治中心的名稱，他建議改為「輕症集中治療中心」、「輕症集中營」、「新冠肺炎初步治療中心」等本質與內容不變的收治中心，民意接受度不但提高，患者家屬也能放心家人在收治中心內，得到適當的醫療照顧。李正皓直言，歐美各國也都有大型的治療中心，疫情才能夠獲得有效的控制，他更果斷預言，指揮官陳時中最後一定會有集中收容中心，只是不會叫方艙醫院。

(中時新聞網)