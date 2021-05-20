民進黨立委羅致政、前立委段宜康以及不少「黨政高層」透過多管道質疑新北市防疫準備不足，羅致政直指新北防疫旅館只有12家，是六都的最後一名。對此，國民黨立委林為洲跳出來替新北市澄清，新北防疫旅館一直都夠用，「不需要有心人士用魚目混珠的謊言來欺騙大眾。」

林為洲指出，集中檢疫所本來就是中央地方共同合作調度，在今年初部立桃園醫院發生群聚感染事件時，新北市還曾提供100間防疫旅館，作為中央的集中檢疫所。

此外，近期國內本土確診人數暴增，為了減緩醫療體系的壓力，新北市快速徵用旅館，當作第一個專棟專用的集中檢疫中心，林指出，新北增加183間房安置輕症及無症狀者，某些人卻以此質疑新北市慢半拍，但集中檢疫所的權責在中央，中央設置的流程標準不明，讓各縣市政府無所依循，試問，責任究竟在誰？

林為洲強調，新北市原有的防疫旅館房數有1120間，因應疫情嚴峻變化，市府立即成立「防疫旅館量能專案小組」，擴充防疫旅館房源，更以高規格標準管理，月底防疫旅館房數將提升到1741間，相比其他縣市絕非倒數。

林為洲批評，諾富特群聚感染事件延燒至今，釀成嚴重疫情，責任過失尚待追究之際，卻有些有心人士故意用「新北市集中檢疫所落後部署」、「新北市防疫旅館不足」等虛假的消息，試圖混淆視聽、欺騙大眾、造成恐慌。

新北市議員葉元之也質疑，散播假消息，不用罰嗎？民進黨為了打侯友宜，結合基進黨大量散布假消息，試圖製造社會混亂，謀取政治利益。

葉元之提到台灣基進也趁此造謠，說高雄專責病房有2541床，新北市只有283床，侯友宜爛。但事實是目前全國專責病房1600床左右，台灣基進卻說高雄的量有2541床，比全國還多，「是有把異度空間的量算進來嗎？」正確的數字，高雄的專責病房是260床，基進因為無知，把集中檢疫所及防疫旅館的床位全算進去，才有2541床。

葉元之批評，民進黨防疫造成破口，不知檢討，卻在這時候造謠攻擊幫忙補洞的地方首長，打洞的人嫌補洞的人太慢，做賊喊捉賊。但造的謠漏洞百出，都不用功，希望警方快去查水表。

(中時 )